11ème journée Ligue 1 / Résultats et classement : Fortune diverse pour les équipes du haut de tableau, Teungueth garde la distance…

La deuxième partie de la 11ème journée de Ligue 1 a bien souri aux équipes Mbouroises. Le Stade de Mbour a mis fin à une longue série de matches sans victoire qui remontait à la 6ème journée, en s’imposant à domicile face au CNEPS Excellence (2 – 1.) Les « Stadiers » enfoncent un peu plus Génération Foot, le champion en titre battu par les irrésistibles rufisquois de Teungueth FC (1-2.). Les « Grenats » quittent quand-même la dernière place (13 ème, 9pts -5) profitant de la défaite 2-0 du CNEPS (14 ème, 9pts -5.)







Quant à Mbour Petite-Côte, il est allé s’imposer à Louga, chez le Ndiambour (2-1.) Le 3ème et dernier match du dimanche s’est terminé sur un score de parité entre le Casa Sports qui décroche un bon point après sa défaite au tour précédent et Gorée qui reste invaincue depuis 5 journées (Trois victoires et deux nuls.)







Ligue 1 : Les résultats de la 11ème journée











Teungueth FC 2-1 Génération Foot



Dakar Sacré-Cœur 1-1 AS Pikine



Diambars 1-1 NGB Niary Tally



AS Douanes 0-1 Jaraaf 1



Ndiambour 1-2 Mbour PC



US Gorée 0-0 Casa Sports



Stade de Mbour 2-0 CNEPS Excellence