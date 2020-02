11e journée Ligue Pro : TFC bat GF et remporte le duel des Rufisquois.

Le duel des Rufisquois, ou encore le duel des extrêmes qui opposait Teungeth football club à Génération Foot, s'est terminé par la victoire du leader du championnat sur le score de 2 buts à 1.



Dans un match âprement disputé, dans un stade Ngalandou Diouf qui a fait le plein pour l'occasion, c'est pourtant GF qui ouvre le score avec, à la 26 mn un but de Pape INSA badji. 1-0 c'est le score à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, Teugeth football club revient avec plus de détermination. Et c'est en toute logique que les poulains de Youssouf Dabo vont égaliser à la 55e minute avec un but de Aboubacry Sall. Il faut attendre la 92mn à la suite d'un exploit individuel de jibril Sylla pour voir le leader passer devant, empocher les trois points de victoire et consolider sa place de leader.