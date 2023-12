11e édition du festival des Arts et de la Culture de Keur Madiabel : La diversité culturelle et le développement au cœur de la cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture de la 11e édition du Festival des Arts et de la Culture de Keur Madiabel a vécu hier avec comme thème "Keur Madiabel hier et aujourd'hui / Quel enseignement et valeur pour la jeune génération".

Le maire Abdoulaye Diatta et les membres du comité d'organisation ont, à travers ce festival, montré la diversité culturelle de la commune de Keur Madiabel. Un moment de fête, de partage de legs et de communion, le festival a été parrainé cette année par le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, Aliou Sow qui a été représenté par la directrice du Centre Culturel régional de Kaolack, Aby Faye. Un programme alléchant a été concocté à travers des nuits culturelles, une projection de film, une visite auprès des différentes communautés qui se sont d'ailleurs illustrées lors de la cérémonie de clôture par le biais de leur prestation riche en couleurs. Lors de cette cérémonie, des distinctions ont été remises aux fils de Keur Madiabel. Parallèlement, les femmes ont exposé leurs produits locaux montrant ainsi les nombreux efforts consentis pour booster le développement local. Le maire de Keur Madiabel, Abdoulaye Diatta s'est félicité de la "belle réussite" de l'organisation de la 11e édition du Festival des Arts et de la Culture de Keur Madiabel. Pour rappel, les autorités administratives et coutumières ont toutes pris part à cette cérémonie...