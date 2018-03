11 ème Siagro / Le ministre de l’agriculture se félicite de l’initiative et rassure sur la campagne arachidière.

La 11 ème Edition du Salon international des industries et techniques Agro-alimentaires qui se déroule du 13 au 16 Mars à Dakar (Cices) a ouvert ses portes ce mardi. Cérémonie d’ouverture qui ‘est déroulée sous la présence effective du ministre de l’agriculture Pape Abdoulaye Seck ainsi que de différents acteurs du secteur agro-alimentaire.



A cette occasion, le ministre de l’agriculture a réaffirmé la volonté du président Macky Sall et de son gouvernement, à faire de l’agriculture une force motrice du PSE. Pour ce faire, Pape Abdoulaye Seck a insisté sur le besoin d’augmenter la production à travers la mécanisation et moderniser la transformation et surtout, de par la sécurisation des capitaux des ruraux.



Par ailleurs, le ministre de l’agriculture a profité de la cérémonie d’ouverture de ce 11ème Siagro, pour se prononcer sur la campagne arachidière. Jusque-là marquée par diverses polémiques notamment sur la commercialisation des graines, il a tenu à rassurer paysans et opérateurs.

Si l’on en croit ses propos « Les huileries ont déjà collecté 212 000 tonnes d’arachide contre 122 000 en 2017, et 82 tonnes d’arachide ont été exportes pour l’heure… En terme de financement, le crédit Agricole a injecté 20 milliards, la BNDE a déboursé 20 milliards et au moins 52 milliards mis à disposition par la Sonacos. », a déclaré Pape Abdoulaye Seck.