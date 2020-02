10ème journée Ligue 1 / Programme complet : Un dimanche de feu en perspective…

Après les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue joués en milieu de semaine, place à la Ligue 1 qui reprend ses droits sur les pelouses. Pour cette 10ème journée du championnat sénégalais, la quasi-totalité des rencontres se disputera le dimanche qui s’annonce explosif avec des affiches dignes de la Premier League Anglaise.



En effet, seuls le Jaraaf (4ème, 14pts) et le Ndiambour (11ème, 9pts) joueront le samedi, à 17h30 au stade Amadou Barry. Le Jaraaf victorieux de Diambars lors de la 8 ème journée, recevra un Ndiambour qui non seulement voyage très mal, mais traverse une série noire de cinq matches sans victoire (2 défaites et 3 nuls.)



Les six autres parties programmées le dimanche permettront aux amateurs de football de se délecter autour de quatre chocs. Avec une défaite enregistrée ce mercredi en coupe de la ligue, contre Jamono de Fatick aux tirs au but, le leader Teungueth ira défier le 8 ème, Niary Tally dans son fief.



L’autre belle affiche de cette journée, sera à coup sûr le beau duel entre Génération Foot (12ème, 9pts) qui s’est offert Guédiawaye en coupe de la Ligue, et Dakar Sacré-Cœur (3ème, 15pts) récent vainqueur du CNEPS. Les « Grenats » devront se servir de leur succès en coupe pour se relancer contre des « Gones » secoués par l’affaire du scandale sexuel.



Les « Verts » du Casa Sports, assez fébriles à domicile, auront la lourde tâche de se défaire de l’AS Douanes (3ème, 15pts.) Les deux formations n’ont enregistré aucune victoire lors de leurs trois dernières sorties (2 nuls et une défaite pour la Douane, contre 3 nuls d’affilée pour le Casa.)



Les « Académiciens » de Diambars (7ème, 11pts) qui lorgnent le podium, en découdront avec Mbour Petite-Côte de Vittorini Mauri qui restent sur deux revers de rang.



Pour rester dans la course, l’AS Pikine en embuscade au pied du podium, pourra compter sur son public pour aller chercher les trois points contre le Stade de Mbour. Enfin, les Goréens qui ont quitté la dernière place du classement à la faveur de trois victoires de suite, visent désormais la passe de 4 !