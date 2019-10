10ème édition d’octobre Rose au Sénégal : La lisca examine plus de 2500 femmes entre Dakar, Podor et Dagana.

En partenariat avec l’entreprise Dubaï Port World (DP world) dans le cadre de la campagne "Octobre rose", la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca) a examiné plus 2500 femmes entre Dakar, podor et Dagana. À l’occasion de sa grande consultation tenue ce Samedi 26 octobre au Stade Léopold Sédar Senghor, le Dr Fatma Gueunoune, Présidente de la LISCA, a souligné que la campagne d’Octobre rose n’a été possible que grâce à l’aide Dp World Dakar. Selon elle, l’engagement de ladite structure aux côtés de la Lisca, pour la célébration d’Octobre Rose, traduit ainsi une contribution pour l’amélioration de l’information sur la prévention des cancers et l’accès au dépistage organisé pour les personnes éloignées du système de soins. Venue prendre part à cette journée de consultation gratuite, Madame Khady Thiam Diaw, Directrice des ressources humaines Dp world Dakar martèle que ce partenariat avec la Lisca rentre dans le cadre de leur politique de développement durable qui vise à accompagner la population au sein de laquelle ils ont des activités plus particulièrement dans les domaines de la santé et de l’éducation...