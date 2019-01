10ème Congrès SYNPICS / Décret d'application du code de la presse : Ibrahima khaliloulah Ndiaye fait le point de la situation

Le secrétaire général de la convention collective des journalistes et techniciens de la communication sociale du Sénégal (Synpics) tenait son 10e congrès ce samedi 26 Janvier 2018.



Une occasion pour le Sg de faire le point sur le thème qui sera abordé, mais surtout d'évoquer la question de la convention collective, et la problématique de l'application effective du nouveau code de la presse. Selon Moussa Yoro Diallo, le représentant du ministre des telecommunicatons, tous les acteurs et organisations concernés sont impliqués pour finaliser le texte d'application dans les plus brefs délais.