10e édition National Sports Awards : Les prémisses d’une politique sportive conjointe entre le Sénégal et la Gambie.

La soirée a eu lieu dans le jardin de l'hôtel Coco Océan de Banjul, avec la présence de la Première Dame de Gambie, Fatoumata Bah Barrow et des ministres des Sports gambien et sénégalais. À côté de ces autorités, une bonne ambiance se dégageait des tables, sur lesquelles le dîner était servi. Les hommes étaient en costume ou tenue Obasanjo, tandis que les femmes portaient des robes de soirée avec des chaussures à hauts talons.

En initiant ce dîner de Gala placé sous le sceau de "l'intégration Senegambienne", le souhait de la Sports journalists association of The Gambia (Sjag) et l’Association nationale de la presse sportive (Anps) est de juguler le risque de conflit, et développer davantage un partenariat "gagnant-gagnant" et des politiques sportives conjointes. La presse, si on lui en donne les moyens, pourrait être un creuset de réflexion sur la construction d’une dynamique de coopération bilatérale, selon Abdoulaye Thiam et son homologue gambien, Moussa Sisse.

Cette nouvelle approche s’inscrit dans le cadre d’un effort global des deux pays à faire mieux dans la promotion de la stabilité. La 10e édition du Gala annuel des journalistes sportifs de la Gambie a tenu toutes ses promesses. Mais aussi parce que le 10th National sports awards, comme la précédente, nous a encore réservé de très belles surprises...