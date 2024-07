100 jours de BDF: « ce furent 100 jours d’incompétence, de bavardage, de reniement, de tâtonnement et de confusion de haut niveau. » (Seydou Guèye, APR)

L’Alliance pour la République (APR) est sortie de son silence, ce 15 juillet, pour apporter la réplique à la suite de la dernière sortie du Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye mesurant ses 100 jours au sommet de la magistrature suprême. D’après les républicains qui ont fait face à la presse, cette adresse du successeur de Macky Sall n’a montré autre qu’une absence de cap et d’orientation du régime actuel.



« Hélas, ce furent 100 jours d’incompétence, de bavardage, de reniement, de tâtonnements et de confusion de haut niveau. Le constat est évident pour résumé. Ce furent 100 jours de bavardage, 100 jours sans vision, 100 jours sans projet, 100 jours sans baisse significative sur les prix des denrées de premières nécessités, 100 jours de conspiration contre la magistrature, 100 jours de harcèlement de la presse et des entreprises du secteur privé », a indiqué le porte-parole national de l’APR, Seydou Guèye. D’après le responsable, le régime n’a fait durant ses 100 jours de gestion que poursuivre la politique du régime de Macky Sall.



« Le seul bémol que nous avons constaté c’est la poursuite de nos grandes réalisations, la poursuite du Plan Sénégal Emergent (Pse). Il cite la mise en exploitation du champ de Sangomar, la mise en service du BRT, la reprise de l’opération mensuelle de nettoiement », a soutenu Seydou Guèye. Pour le républicain, la sortie du président Bassirou Diomaye Faye n’a fait que révéler ses limites dans la capacité à gérer un état.



« Sa sortie a permis de déceler une faiblesse conceptuelle dans sa vision du Sénégal de demain masquant ainsi ses insuffisances dans la mise en œuvre du fameux projet de transformation systémique. Par endroit, sa sortie révèle une absence préoccupante de maitrise à minimum du budget et de ses règles d’exécution», a souligné l’ancien porte parole de la présidence sous Macky Sall.