10 millions de masques contre le covid-19 : Moustapha Diop promeut l'industrie locale avec une1ère commande de 200 000 masques par la NSTS.

Le ministre du développement industriel et des petites et moyennes entreprises, Moustapha Diop, s’est rendu auprès de la Nouvelle société textile Sénégalaise de Thiès (Nsts).

Ainsi, pour barrer la route à la pandémie, l'Etat du Sénégal compte produire 10.000.000 de masques destinés aux Sénégalais. Dans cette lancée et dans le cadre de la politique sectorielle pour promouvoir les industries sénégalaises, la NSTS va assurer une première commande de 200 000 à 2 000 0000 de masques NS 15 04. À en croire le maire de ville, Talla Sylla, le choix porté sur l'industrie thiessoise est une aubaine pour le développement de Thiès. Ce, estime-t-il, surtout pour la production de masques pour les populations. "Nous renouvelons nos remerciements au Président de la République pour son engagement dans la production de masques. Car, face à cette pandémie, le port du masque est hautement important pour endiguer la maladie", a-t-il tenu à expliquer.

Le ministre de l'industrie, Moustapha Diop, s'est pour sa part dit honoré, d'accomplir cette tâche que le Président Macky Sall lui a confiée, pour produire 10 millions de masques pour les sénégalais.

En outre, il est revenu sur la promotion des sites industriels en fonction de leur domaine de productivité. " L'industrie Sénégalaise se porte à merveille. Dès son arrivé au pouvoir, le Président, Macky Sall a défini une lettre de politique sectorielle dans le Plan Sénégal Emergent (Pse) pour le développement de l'industrie", fait-il remarquer. Face à cette pandémie, nul n'est sans savoir que la promotion des productions locales est la seule alternative pour s'en sortir. " Au sud, précisément à Ziguinchor, au centre (Kaolack, Fatick) comme au nord (Louga, Matam, Saint-Louis) constituent des dispositions innovantes dans le développement des agropoles pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire", a-t-il signalé.