10.000 nouveaux emplois privés à Pikine : Le Président Macky SALL citoyen d’honneur !

Le mardi 18 décembre 2018 à 11h à Pikine, le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE a procédé à la pose de la 1ère pierre de l’usine d’assemblage d’ordinateurs, de tablettes, de smart phones, d’écrans plats, de décodeurs et d’imprimantes 3D, notamment pour la médecine et la mécanique. Par année, quatre cent mille (400 000) produits finis sortiront de l’usine de SATI.

Cette date est historique car en septembre prochain, c’est-à-dire dans 9 mois, le département de Pikine sera le réceptacle de 10 000 emplois directs. Certainement que le Président Macky SALL et son gouvernement ont travaillé, longtemps dans la discrétion et dans l’abnégation, pour arriver à ce résultat extraordinaire pour Pikine et pour le Sénégal. Fruit d’un Partenariat Public Privé (PPP) and People comme aime à le rappeler le chantre du PSE, très soucieux, par ailleurs, de l’inclusion sociale, dans une économie libérale. Cette usine est la 1ère du genre en Afrique francophone et son implantation à Pikine est une décision de l’autorité suprême qui aurait pu la faire installer au cœur de Diamniadio, cette ville qu’il a créée, il faut le reconnaitre, à partir du néant. Le Président aurait même pu l’implanter dans n’importe quelle autre localité dans le Sénégal. Suivez ma pensée!

En lieu et place de tous les sites qui auraient pu héberger cette infrastructure de dernière génération dont l’influence va impacter durablement et en profondeur les habitudes et le mode de vie des populations in house et out, le Président Macky SALL a offert cette opportunité extraordinaire à la jeunesse du département de Pikine, 1ère bénéficiaire des retombées en salaires et en équipements, mais surtout en développement du Capital humain. En effet, avec cette usine, le promoteur Abdoulaye Thiam que je félicite pour sa persévérance dans le secteur des TIC (…Computer Land) et son engagement pour son pays, son partenaire stratégique portugais (le groupe SATI) et l’État du Sénégal, à travers le Ministère de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage(MFPA) ne manqueront pas, j’en suis sûr de mettre en place, sous la houlette de son excellence le Président Macky SALL, les formations et les apprentissage nécessaires pour orienter la jeunesse du département de Pikine vers les métiers que requiert ce type d’usine, à faible taux de Co2. Bien entendu, nous faisons confiance aux trois (03) acteurs pour faire avancer Pikine et le Sénégal vers les métiers d’ingénierie et de conception puisque l’assemblage n’est qu’une étape vers une industrialisation verticale.

Les pourfendeurs de Pikine et les anti Arène Nationale de Lutte, qui se targuaient que notre département est en mode LMD (lutte/Musique/Dance) devront désormais comprendre que Pikine est en mode PVN (Pikine Ville Nouvelle). Les programmes de canalisation, pavage et d’électrification entrepris dans toutes les seize communes du département de Pikine ainsi que les 3 gares du TER viennent confirmer, entre autres réalisations matérielles et immatérielles, que le Président Macky SALL porte Pikine et les pikinois dans son cœur. N’est-il pas aussi le seul Président à fouler le sol de Pikine 3 fois dans une même année ?

Je ne saurais terminer cette contribution sans exhorter tout Pikine à rendre vibrant hommage au Président Macky SALL pour l’ensemble de son action dans le département de Pikine depuis 2012, en tant que Chef d’Etat, Président de l’APR et Leader de la coalition BBY en le réélisant au 1er tour à l’élection présidentielle du 24 février 2019 et en l’élevant au rang de Citoyen d’honneur de la ville de Pikine. Ce sont là deux (02) obligations morales qui incombent tout pikinois épris et soucieux de l’essor de Pikine Ville Nouvelle (PVN).



Oumar Sow

Responsable politique Djiddah Thiaroye Kao/

Pdt de Commission CCR