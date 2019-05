1 mai 2005 - 1 mai 2019 : 14 ans plus tard, Lionel Messi marque son 600 ème but avec le Barça

Il s'appelle Lionel Messi, certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Le meilleur pour certains. Et il a encore prouvé ce soir, face à Liverpool, la raison pour laquelle le monde du football est à ses pieds depuis des années maintenant.

En effet, il aura fallu sept minutes exactement à Messi pour inscrire deux buts au Camp Nou ce mercredi soir contre les "Reds".

Un doublé, qui permettait à Messi d'inscrire son 600ème but sous les couleurs du FC Barcelone. 14 ans après avoir inscrit son tout premier but sous les couleurs Blau grana, à la date du 1er mai 2005...