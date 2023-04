1/4 finale aller LDC : Avec un Kalidou Koulibaly sorti sur blessure, Chelsea coule à Bernabeu…

Le Real Madrid a été largement supérieur à Chelsea battu 2-0, à domicile, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les merengues portés par un très bon Vinicius Jr, ont remporté cette première manche avec des réalisations de Karim Benzema et Asensio.

En plus d’avoir perdu ce match, Chelsea a perdu l’un de ses meilleurs éléments en défense avec la blessure du sénégalais, Kalidou Koulibaly, sorti à la 53eme minute. L’ancien napolitain est touché aux ischio quitte à une course à haute intensité pour freiner Rodrygo. Tout reste possible pour les Blues qui vont tenter une remontada à Londres.