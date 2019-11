1.260 kilogrammes de cocaïne saisis par la marine : Un sénégalais parmi les convoyeurs

La Dirpa avait annoncé Jeudi dernier que la Marine Nationale a mis la main en pleine mer sur 1.260 kilogrammes de cocaïne. L'opération a été menée à environ 120 kilomètres au large de Dakar, par le patrouilleur «Fouladou» et les forces spéciales de la Marine Nationale en coordination avec la Guardia civile espagnole. Cinq personnes ont été appréhendées tandis que deux embarcations ont été arraisonnées. L'embarcation qui transportait la drogue saisie serait en provenance d’Amérique du Sud pour l'Espagne. Selon des sources de «L’As», parmi les convoyeurs, il y a deux Colombiens, deux Français et un Sénégalais. Tous ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires sénégalaises.