1/2 finales Sénégal - Burkina : Les Lionceaux pour une place en finale des Jeux africains

L’équipe nationale U20 doit s'imposer contre le Burkina Faso si elle veut accéder à la finale du tournoi de football de la 12ᵉ édition des Jeux africains Rabat 2019. C'est la seule option possible pour entretenir le rêve de monter sur la plus haute marche du podium. Lionceaux et Etalons juniors se retrouvent, ce mardi, sur la pelouse synthétique du Centre sportif des forces armées royales (FAR) pour les demi-finales, après la victoire (5-1) du Sénégal sur le Burkina en phases de poule de la CAN en février 2019.



Un succès permettra aux Lionceaux de conforter leur place de leaders dans cette compétition qu'ils avaient remporté lors de la précédente édition. Youssouf Dabo, l'entraîneur des moins de 20 ans du Sénégal, rêve de sortir les Etalons juniors, après avoir battu le Ghana et le Burundi (1-0 ; 2-0), en match de qualification.



Les Lionceaux tenteront de retrouver le goût de l'or, comme lors de la dernière édition. L’équipe va continuer d’honorer son statut de championne en titre avec les U23. Même si le Sénégal est, cette fois-ci, représenté par la sélection des moins de 20 ans, quart de finaliste de la dernière Coupe du monde U-20.