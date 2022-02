1/2 finale Sénégal vs Burkina : Le onze de départ officiel avec Bamba Dieng et Cheikhou Kouyaté... Ismaëla Sarr sur le banc...

Le jeune attaquant des Lions Ahmadou Bamba Dieng (21 ans) va honorer sa première titularisation avec l'équipe nationale de football du Sénégal. Pour la demi-finale de ce mercredi, entre le Sénégal et le Burkina Faso, le coach des Lions Aliou Cissé a préféré faire confiance à Bamba Dieng, buteur contre le Cap-Vert en huitième de finale de la CAN.



Ainsi, Ismaëla Sarr qui était en ballotage avec Dieng, sur le couloir gauche, reste sur le banc et devrait normalement faire son entrée en cours de partie. Sadio Mané et Famara Diédhiou complètent le trio offensif des Lions.



Au milieu de terrain, Pape Alassane Guèye cède sa place à Cheikhou Kouyaté qui réintègre le onze de départ sénégalais après une brillante entrée en jeu contre la Guinée équatoriale contre laquelle il avait marqué. Du reste Nampalys Mendy sera encore une fois aligné comme sentinelle et Idrissa Gana Guèye en milieu récupérateur relayeur côté gauche.



Enfin, la défense reste inchangée, Aliou Cissé a refait confiance aux mêmes hommes alignés lors du quart de finale....





Le onze de départ





Gardien : Édouard Mendy



Défenseurs : Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Bouna Sarr



Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté



Attaquants : Sadio Mané, Famara Diedhiou, Bamba Dieng.