08 mars à Touba : Mame Diarra Bousso donnée en exemple aux femmes par le personnel de l'hopital Matlaboul Fawzaini.

La planète a célébré ce dimanche 08 mars, la journée internationale des droits de la femme. À Touba, le personnel de l’hôpital Matlaboul Fawzaini a profité de l'occasion pour rendre hommage à Sokhna Diariatou Lahi.



Pour Sokhna Diobé qui dirige l'amicale du personnel, c'est un choix qui parle de lui-même. « Étant native de Touba et disciple de Serigne Touba, on ne pouvait chercher loin. Mame Diarra est notre référence pour nous avoir donné Serigne Touba. C'est donc normal qu'on lui dédie cette journée », argue Mme Mbacké.



Par rapport à la place que doivent occuper les femmes dans la prévention de l'épidémie Coronavirus, la présidente de l'amicale du Personnel de l’hôpital Matlaboul Fawzaini estime qu'elle est d'une importance sans commune mesure. « Qui dit femme, dit propreté.

Ce sont les femmes qui sont dans les ménages, elles sont dans les foyers. Donc, elles doivent être aux avant-postes dans cette lutte contre le Coronavirus », indique-t-elle non sans saluer leur engagement dans le travail.

« Elles sont travailleuses, dynamiques; je peux même dire qu'elles font plus que les hommes », témoigne-t-elle.



Aussi a-t-elle tenu à assurer que leurs conditions de travail à l'hôpital sont des meilleures.