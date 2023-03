08 mars à Kolda : les femmes du jardin Abdou Diouf sensibilisent leurs consœurs à travers un match de football.

À la place d'un défilé ou d'un débat, les femmes ont choisi d'organiser un match de football entre mariées et célibataires pour marquer la journée du 08 mars. Ainsi, elles ont voulu lancer un message fort pour montrer que la femme est aussi capable que l'homme d'entreprendre des choses. En ce sens, avec cette partie de football, elles montrent aussi que les filles peuvent intégrer tous les segments de développement, notamment le sport.

Dans cette dynamique, elles entendent lutter contre les mariages et grossesses précoces, l'abandon de l'école par les filles, les violences basées sur le genre, entre autres.

Mame Thierno Aïdara, parrain de l'événement, estime que c'est important pour lui d'être choisi par les femmes comme parrain de la cité Abdou Diouf pour célébrer la "femme". À ce titre, il précise : "pour nos journées, on a organisé un investissement humain pour rendre propre notre quartier et protéger aussi l'environnement. Et le match de foot permet de renforcer les liens, voire la cohésion sociale dans le quartier. En ce sens, nous allons étendre la journée demain jeudi 09 autour d'une conférence pour mieux informer et sensibiliser les femmes et les filles sur les questions de violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Et tout cela sera clôturé par une veillée culturelle..."

Dans cette lancée, elles comptent organiser une sensibilisation sur la santé de la reproduction et ses conséquences, ce jeudi 09 mars. Ainsi, elles estiment sensibiliser leurs pairs sur les risques liés aux avortements et aux accouchements à domicile aussi.

Rouguy Mballo mariée et mère de six enfants : "on est contente car on est unie. Et le 08 mars est un jour parfait pour nous de le célébrer. J'invite les filles à redoubler d'efforts pour réussir. La dépravation des mœurs est la résultante de la démission des parents à l'éducation de leurs enfants."

Dans la foulée, Coumbel Touré, célibataire (25ans) : "on a organisé cette partie de football pour sensibiliser sur les grossesses précoces et les mariages précoces. En ce sens, nous voulons montrer comme les hommes, que les femmes peuvent le faire."