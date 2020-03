08 mars : Adji Mergane Kanouté apporte son soutien aux femmes de Kaolack en les dotant de matériel d'allégement des tâches.

À l'occasion du 08 mars, la présidente de l'union pour le Développement du Sénégal ( UDS/ A) et vice Coordinatrice de la Coalition Macky2012, a procédé à une remise symbolique de matériel d'allégement à des associations de femmes de Kaolack, après avoir identifié les quartiers qui n'avaient ni moulin ni décortiqueuse. C'est ainsi que les quartiers de Samoussa, Ridwan, Peulgha, Bongré Extension, ont été les principaux bénéficiaires.



Des machines (piqueuses et simples) ont été gracieusement offertes à l'Association des Tailleurs de Kaolack et à quelques individualités dont un jeune tailleur qui vient d'être élargi de prison après 6 ans d'emprisonnement pour faciliter sa réinsertion.



Une mobilisation avait auparavant été prévue le 07 Mars au cœur de ville de Kaolack pour la remise de matériel d'allégement et l'organisation de la 2 ème édition de Sargal des pionnières en politique dont Adja Aïda Diop Demba Thioro, Adja Diala Sambakhe, Adja Soda Diop, Adja Penda Diop, Adja Codou Diack, mais pour minimiser les risques de contamination et de propagation du coronavirus, cette cérémonie a été reportée à une date ultérieure.



Une action vivement saluée par les bénéficiaires qui ont manifesté toute leur satisfaction et reconnaissance à leur bienfaitrice, d’autant qu’elles faisaient auparavant des kilomètres pour piler ou moudre leur mil.



La vice présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar dit avoir pour objectif de mettre à la disposition de tous les quartiers de Kaolack (non encore pourvus) de matériel d'allégement des tâches ménagères...