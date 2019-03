08 Mars à Ziguinchor : La grande plaidoirie de la présidente du Gie "Jiito Di Malenguen" pour l'accompagnement des femmes transformatrices des produits en Casamance

Des femmes de la Casamance se sont réunies depuis 2004 au sein du Gie "Jiito Di Maleguen" pour lutter contre leur précarité, les conditions de vie difficile et le sort qui leur est réservé par la société. C'est pourquoi, elles se sont investies à fond pour sortir la tête de l'eau. Après plusieurs années de transformation de produits locaux, elles se sont investies avec des partenaires pour mettre en place une unité de transformation. L'unité est implantée à Mandina Mancagne, un village qui est à quelques kilomètres de la ville de Ziguinchor. Dans cette unité, ces braves dames qui n'ont attendu personne, grâce à leur génie, parviennent à recycler voire transformer des produits inutilisables en produits finis.

En ce jour de 08 mars, qui marque la journée mondiale de la femme,ces braves dames venues d'horizons différents, et grâce au Gie, commencent à retrouver le sourire. Cependant, elles invitent l'État du Sénégal à leur venir en aide pour la création d'usines qui leur permettront de transformer sur place et plus efficacement, mais elles en appellent aussi les mairies de la Casamance à leur faciliter l'accès au foncier.