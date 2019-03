08 Mars à Kaolack : Adji Mergane Kanouté rend un vibrant hommage aux linguères du Saloum.

L'honorable députée, Adji Mergane Kanouté, a fêté le 08 mars autrement. En effet, la native du quartier Bongré (Ville de Kaolack), a décidé, à l'occasion de la journée dédiée aux femmes, de rendre un vibrant hommage aux linguères du Saloum qui ont auparavant occupé la scène politique. Il s'agit entre autres de l'honorable députée Aïda Diop Demba Thioro, l'honorable députée Dialla Samaké, Adja Codou Diack, Adja Penda Diop, Adja Soda Diop, Adja Aïda Wade etc... Ces icônes qui ont fait le déplacement, ont elles aussi remercié leur bienfaitrice qui est la première responsable politique de Kaolack, a avoir organisé une telle cérémonie. Ainsi, après avoir reçu la bénédiction de ces icônes, Adji Mergane Kanouté, a également procédé à la remise de moulins, de machines à coudre, de kits de coiffure et de permis de conduire aux femmes et jeunes...