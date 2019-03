08 Mars / Nuit de l'excellence au féminin : les femmes de Rufisque derrière Taurelle Madior Fall, pour la promotion du « Made in Rufisque ».

Les femmes sont souvent les premières victimes de la pauvreté, du décrochage scolaire, des violences conjugales, des violences à caractère sexiste... Il est donc important de contribuer à leur autonomisation par le renforcement de leurs capacités et de les accompagner à développer leurs propres structures. Tel est l'objectif que s'est fixé le mouvement « Rufisqu'ELLES », dirigé par Mme Taurelle Madior Fall, qui après un peu plus d'un an d'existence, a réussi à former plus de 3.500 femmes et à en financer plus de 1.000. La journée du 08 Mars est donc une occasion pour elle d'honorer plus d'une trentaine de ces femmes qui se battent au quotidien et qui relèvent bien des défis. Selon Mme Fall, « il est important d'encourager les gens, mais surtout de promouvoir la culture locale, le consommer local. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme thématique le made in Rufisque ».