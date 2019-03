08 Mars / Les femmes de Ziguinchor présentent leurs doléances aux autorités de la région.

Ce 08 mars, le Conseil sénégalais des femmes (Cosef) plus connu dans ses activités de plaidoirie et de sensibilisation des femmes, a tenu à honorer comme il se doit cette journée ô combien symbolique. Le thème choisi cette année dans la région de Ziguinchor est : "Un pas vers la grande industrie". Raison pour laquelle ces dames sont déterminées à changer leurs méthodes de travail, de transformation des produits qui sont rudimentaires et totalement archaïques. Ce qui les amènent à demander aux autorités de les aider à atteindre l'industrialisation de leurs unités.

Elles ont profité de la journée pour aller rendre visite à des femmes qui sont en prison. Aïda Fall, présidente du Conseil sénégalais des femmes (Cosef) est revenue sur les points qui leur ont permis d'initier cette rencontre qui a réuni toutes les associations de femmes de la région pour exposer devant les autorités leurs doléances.