08 Mars : La députée Fanta Sall plaide pour une meilleure représentation des femmes dans les communes et les conseils départementaux.

Après s'être félicitée des efforts consentis par le gouvernement sénégalais, le président de la république Macky Sall notamment pour défendre la cause des femmes, la députée du département de Koungheul tient à rendre un vibrant hommage à toutes les femmes où qu'elles soient en cette journée internationale des droits de la femme.



« La femme a toujours joué un rôle très important dans la société, car elle est la mère de la société. On voit partout au Sénégal, dans les entreprises, au bureau tout comme dans le foyer, les femmes qui se distinguent par leur engagement et détermination », souligne la parlementaire.



La responsable politique invite à cet effet le président de la République à déléguer davantage les femmes surtout dans les communes et conseils départementaux.



« Aujourd'hui le Sénégal compte plus de cinq cent maires, mais si on compte le nombre de femmes, ça fait moins de cinquante. C'est pourquoi nous lançons un appel au président Macky Sall pour qu’il délègue davantage les femmes, dans les mairies et conseils départementaux », plaide la députée Fanta Sall...