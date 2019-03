08 Mars / Kaolack : Les femmes jouent un rôle considérable dans l'économie locale.

La journée dédiée aux femmes sera célébrée ce vendredi 08 mars 2019. Une occasion qui permet de donner la parole à ces dernières qui sont de plus en plus présentes dans tous les secteurs d'activité. À travers ce micro trottoir réalisé dans les rues de la ville de Mbossé, certaines d'entre elles ont été trouvées devant leurs étalages en train de vendre des fruits, des jus, des cacahuètes, d'autres s'occupent de la gestion des multi-services etc... Comme il a été indiqué un peu plus haut, les femmes du Saloum sont très présentes dans l'économie locale.