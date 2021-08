04 morts dans un accident à Kaolack : Les autorités politiques et administratives appellent au calme et sollicitent des voies de contournement.

Elles sont nombreuses à se prononcer sur l'accident tragique d'hier sur la RN1 entraînant la mort de 04 personnes et 03 blessés.



Les autorités administratives de Kaolack à savoir le gouverneur et le préfet ont tous appelé au calme pour la sauvegarde des relations fraternelles qui lient les deux pays depuis des décennies.



Quant aux autorités politiques telles Aminata Touré, Serigne Mboup, le président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye etc, ont pour leur part présenté leurs condoléances aux familles des disparus. Dans la même veine, elles se sont prononcées sur la RN1 qui traverse la ville de Kaolack et qui constitue de nos jours une route accidentogène. Parallèlement, ces leaders ont également proposé l'érection de voies de contournement pour faciliter davantage le trafic sur cet axe routier.



Madame le maire de Kaolack, Mariama Sarr, a rappelé les préoccupations de la commune par rapport à la réalisation d'une bretelle à l'entrée de Kaolack afin que les gros porteurs ne passent plus dans la ville. Et dit avoir bon espoir par rapport à la prise en charge de cette préoccupation à travers la réalisation de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack...