04 Avril 2019 / Lutte contre l'insalubrité : « Rufisque ne sera pas en reste » (Préfet)

À l'instar des autres départements du Sénégal, Rufisque a aussi célébré notre accession à la souveraineté internationale. Le défilé civil et militaire qui a duré près de 4 heures de temps, s'est tenu sur le boulevard Maurice Guèye et a été présidé par le préfet du département, M. Serigne Babacar Kane, avec à ses côtés, l'ensemble des élus du département et des personnalités coutumières et religieuses. Interpellé sur la volonté du chef de l'État d'avoir des villes sans déchets, l'autorité administrative a affirmé que la vieille ville ne sera pas en reste dans ce combat qu'il a déjà démarré...