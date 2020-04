02 CAS CONTACTS À MBACKÉ / Jusque-là épargnée, la voisine de Touba enregistre ses premiers malades.

Après avoir résisté jusqu’à présent à la pénétration du Covid-19, malgré le retour massif de Modou-Modou, Mbacké vient de perdre la première manche.



Tôt le matin, les agents des services d'hygiène et un véhicule de la police ont débarqué dans un foyer de "Guinaw Rails" pour désinfecter les lieux. C'est un peu plus tard que l'information a été donnée annonçant que deux personnes ont été testées positives au coronavirus.



Il s'agit de personnes contacts à un cas communautaire identifié à Touba. Les deux malades sont des hommes qui habitent les quartiers « Guinaw Rail » et « Tableau Caabi ». L'un des deux est un marchand ambulant et ils sont isolés au niveau du centre de santé de Darou Marnane. Ces deux cas devraient être incluses dans le décompte de lundi.



Les populations retiennent leur souffle...