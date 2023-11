[ 🛑Direct ] État de santé de Sonko, délibération de la Cedeao, de la cour suprême : Me Saïd Larifou dit tout !

Invité de Dakaractu, ce vendredi 24 novembre 2023, Me Said Larifou, membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko est revenu sur la décision de la Cour de justice de la Cedeao qu’il qualifie de « choquante. » L’avocat qui a récemment rendu visite à son client, estime que ce dernier est moralement « très en forme. » Évoquant la dissolution du Parti Pastef par le ministère de l’Intérieur, Me Saïd Larifou, juge que « cela est un abus! »



Dans la foulée, il souligne le fait que « certains agents de l’État sont en train de créer un monstre politique », en la personne du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Entretien !