🚨 DIRECT | Scandale ASER : Révélations attendues… les avocats de AEE Power Senegal et cie passent à l’offensive

Dans un contexte marqué par de vives interrogations autour du dossier ASER, les avocats des sociétés AEE Power Sénégal et partenaires montent au créneau ce mardi 5 mai 2026. Depuis le Noom Hôtel, ils font face à la presse pour livrer leur version des faits, promettant des révélations très attendues et une riposte ferme aux accusations qui secouent l’opinion publique.
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