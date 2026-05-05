🚨 DIRECT | Scandale ASER : Révélations attendues… les avocats de AEE Power Senegal et cie passent à l’offensive

Dans un contexte marqué par de vives interrogations autour du dossier ASER, les avocats des sociétés AEE Power Sénégal et partenaires montent au créneau ce mardi 5 mai 2026. Depuis le Noom Hôtel, ils font face à la presse pour livrer leur version des faits, promettant des révélations très attendues et une riposte ferme aux accusations qui secouent l’opinion publique.