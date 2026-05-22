🔴 DIRECT | Questions d’actualité - Assemblée Nationale : le PM Ousmane Sonko Face aux députés

Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu ce vendredi à l’Assemblée nationale pour une séance de questions d’actualité très suivie. Face aux députés, le chef du gouvernement devra répondre à plusieurs sujets brûlants liés à la gestion du pays, dans un climat politique marqué par de fortes attentes et de possibles échanges tendus. Une séance plénière à suivre en direct.
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