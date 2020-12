𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗖𝗔𝗦𝗘𝗡 𝗔 𝗭𝗜𝗚𝗨𝗜𝗡𝗖𝗛𝗢𝗥 : 𝟱,𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗿𝗱𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗖𝗙𝗖𝗔 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲

Le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires a procédé, ce vendredi 27 novembre 2020, au lancement des projets retenus dans le cadre du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN).L'Agence de Développement municipal (ADM) assure la coordination de la mise en œuvre de cet ambitieux programme.En procédant au lancement des travaux du PACASEN Ziguinchor, le Ministre Oumar GUEYE a indiqué que la commune bénéficie d'une enveloppe de 5,49 milliards de FCFA sur cinq ans. Ladite enveloppe permettra à la collectivité territoriale de réaliser 7 km de voirie intérieure pour 2,5 milliards de FCFA. Sur la même lancée, le Ministre a annoncé la construction d'un complexe moderne dénommé « Ziguinchor City center » pour un montant de I,6 milliards de FCFA, de même que l'aménagement des berges de Boudody pour 250 millions de FCFA, ainsi que la réalisation d'un centre civil moderne pour 120 millions de FCFA, d'une infrastructure pour les jeunes du quartier Kansaoudy et d'une maternité, entre autres équipements.Le Ministre n'a pas manqué de souligner la volonté du président Macky Sall de faire en sorte que la commune et la Région de Ziguinchor soient dotées d'infrastructures de qualité pour le bonheur de leurs populations. Par ailleurs, Oumar Guèye a rappelé que depuis son accession à la magistrature suprême, le Chef de Etat a pris à bras le corps la problématique du développement économique et social de cette partie de la région méridionale du Sénégal.D'ailleurs, en dégageant un montant de 130 milliards de francs CFA pour le PACASEN sur cinq ans, sans aucune contrepartie des communes, le président de la République, Macky SALL a voulu soutenir les 123 collectivités territoriales bénéficiaires.Avec Le SOLEIL