𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐀𝐔 𝐆𝐎𝐔𝐕𝐄𝐑𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 : ces sept nouveaux ministres qui font leur entrée

La liste des nouveaux membres du gouvernement est connue. Il s’agit de 33 ministres et 4 ministres d’Etat. 7 nouvelles figures font leur entrée dans le nouvel attelage. Il s’agit notamment de l’ancien Envoyée Spéciale du Chef de l’Etat Aïssata Tall Sall qui remplace Amadou Ba au poste de ministre des affaires étrangéres. Le ministère de la place Washington, connait aussi un petit tsunami. Aly Ngouille Ndiaye cède sa place à Antoine Felix Diome jusque-là agent judiciaire de l’Etat. Sophie Gladyma Siby quitte elle le Ministére des Mines et de la Géologie pour rallier celui du pétrole. Son remplaçant n’est autre que l’ancien SGN Adjoint du PDS Oumar Sarr. Le Ministre de l’Élevage et des Productions Animales aura un nouveau venu à sa tête en l’occurrence Aly Sallé DIOP ainsi que le Ministère de l’Urbanisme, du Logement/ et de l’hygiène publique qui accueille Abdoulaye Sow, DG du COUD. Yankhoba Diattara est le nouveau ministre de l'économie numérique et des télécommunications et Pape Amadou Ndiaye celui de l’Artisanat et de la Transformation du secteur Informel.