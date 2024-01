﻿ Contrôle du parrainage au Conseil Constitutionnel : Entre rattrapage et ajournement de certains leaders, Alioune Tine appelle à plus d'impartialité

Le président de Africajom Center, Mr Alioune Tine, semble être plus que déçu de la procédure entreprise par le Conseil Constitutionnel pour la validation de la candidature de certains politiciens. Hier, lors de la cérémonie de présentation et de dédicace du livre "La candidature à l'élection présidentielle en Afrique", écrit par son ami El Hadji Oumar Diop, a été une occasion pour Alioune de faire une analyse face à cette situation. Pour ce dernier, la procédure entamée n’est pas en adéquation avec les principes démocratiques de notre cher pays.



« Il est inconcevable de voir un citoyen lambda qui vient tout juste de se lancer dans la politique, puisse sortir d’office de ce contrôle, là où des premiers ministres qui ne sont plus dans le gouvernement puissent être recalés », assure-t-il.



Selon Alioune, le Sénégal est dans une vraie crise, c’est pourquoi il appelle les responsables politiques à un dialogue au risque de noter d’autres troubles dans notre cher pays.