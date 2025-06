« Et si l’histoire se racontait depuis l’Afrique ? Thierno Souleymane et Cheikh Anta : les vrais éclaireurs oubliés »

On trouve aussi Cheikh Anta Diop, ce titan de la pensée, souvent réduit à une simple citation en bas de page dans les programmes scolaires. À travers des vers minutieusement ciselés et vibrants, Simon le ressuscite en tant que « pharaon du savoir », brillant autodidacte, scientifique de haut calibre et démolisseur des mythes coloniaux. Possesseur d'un diplôme en philosophie, chimie et physique nucléaire et égyptologue de renom, il a minutieusement prouvé que l'humanité a des racines africaines et a rétabli l'histoire africaine qui lui avait été dérobée. Ce slam est une incitation : pourquoi l'éducation ne mettrait-elle pas en avant la grandeur africaine avec le même enthousiasme qu'elle démontre pour Descartes ?