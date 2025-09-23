‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎

Mamadou Baldé, le père de l'international sénégalais Diao Keita Baldé vient de rendre l'âme par malaise dans son village natal, ce mardi 23 septembre. Ce dernier était d'après nos sources en vacances dans son village de la commune de Kandia, département de vélingara.
Paix à son âme que firdawsi soit sa dernière demeure.
