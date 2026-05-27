‎Tabaski / Kolda : Les préparatifs vont bon train malgré la crise économique...

‎Les préparatifs pour la fête de la Tabaski vont bon train au Fouladou, malgré la crise économique. En ce sens, c'est une ambiance chaleureuse qui anime les différents marchés de la ville. Ainsi, commerçants, tailleurs, maquilleuses, coiffeurs sont pris d'assaut par les clients.

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‎Dans cette lancée, les nombreuses personnes que nous avons interrogées estiment qu'elles veulent s'approvisionner mais leur bourse n'est pas à la hauteur des prix. De même que les commerçants ou tailleurs soutiennent que les clients se font rares malgré une disponibilité des denrées ou de l'expertise.

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‎Au marché central, le sac de pomme de terre est à 10 000 f (600f / kg) tandis que le sac d'oignons revient à 6 000 f (350f / kg). Quant à l'huile, le bidon de 20 litres est à 20 000 f.



‎Du côté des couturières et tailleurs, le constat est unanime. D'après, Ibrahima Barry, tailleur, "actuellement je suis en train de procéder aux derniers réglages des commandes de clients. Mais ce qui est sûr est que cette année, je n'ai pas eu beaucoup de commandes. Cette situation serait liée à la crise économique puisque plusieurs clients veulent passer des commandes, mais estiment qu'ils n'ont pas d'argent."

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‎Mme Diallo, tatoueuse, précise que les clients se font rares aussi. Dans la foulée, elle avance : "je fais le tatouage d'habitude à 3.000 f mais avec la morosité économique, je suis obligée de revoir mes prix. En tout cas, je constate que les clientes n'ont pas d'argent pour se faire belle."

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‎À ces difficultés s'ajoutent les prix exorbitant des moutons donnant le tournis à tous les pères de famille...