‎PADAER 2/KOLDA : Le FIDA satisfait de sa mission de supervision…
La mission de supervision réalisée les 3 et 4 septembre dans la région de Kolda est jugée satisfaisante par le FIDA sous la houlette du PADAER 2. 
D’après Hubert Boirard, chef de la mission, les réalisations visibles sur le terrain en sont un exemple illustratif. Ainsi, selon ce dernier, l'objectif de la mission est à la fois de faire une supervision et un appui au projet pour voir quelle est la situation de la mise en œuvre. Dans la foulée, il s’agit de voir les choses qui fonctionnent bien et celles que l'on peut améliorer. 
 
Le programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire en milieu rural. C’est ainsi que cette mission a rencontré les bénéficiaires dans les villages de Mbourouco (Médina Yoro Foula) et de Saré Mansaly (Kolda) pour échanger sur les objectifs et les choses à améliorer.
 
 
À en croire toujours Hubert Boirard, « on est très satisfait de la mission. D’ailleurs, on a vu qu’il y a un impact réel et très significatif sur la campagne agricole 2025 malgré les difficultés. » Dans la foulée, il précise : « notre satisfaction s’entrevoit à travers l’augmentation des productions passées entre 20, 40, 60 et 70 % voire plus. D’ailleurs, les rendements de maïs sont passés de 600 à 800 kg par hectare à 3 tonnes par hectare, chose très remarquable ayant permis aux paysannes d’être sécurisées en matière alimentaire… »
 
Pour  I. Baldé, producteur du village de Saré Mansaly, « on a reçu des formations plus des semences, en engrais et tout le petit matériel agricole. Mais actuellement, le PADAER2 achève les ouvrages tout en finissant le complexe composé d’un magasin et d’une salle de réunion. Avec les réalisations, nous cultivons du riz, du maïs pour une souveraineté alimentaire. »


Dimanche 7 Septembre 2025
Madou Diallo



