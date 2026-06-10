‎Kandiama (Vélingara): 4 jeunes garçons meurent par noyade...

‎L'hivernage démarre mal dans le département de vélingara(Kolda). En ce sens, ce sont 4 jeunes garçons âgés de moins de 8 ans ont été retrouvés noyés dans une fosse remplie d'eau de ruissellement au village de Kandiama dans la commune de Sinthiang Koundara.

‎ Il faut rappeler qu'un autre étudiant, la vingtaine a été foudroyé mortellement la nuit du lundi 08 juin au mardi 09 suite à une forte pluie. Ce décès porte le nombre à 5 décès en ce début de l'hivernage dans le département.

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