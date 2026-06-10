‎Kandiama (Vélingara): 4 jeunes garçons meurent par noyade...

L'hivernage démarre mal dans le département de vélingara(Kolda). En ce sens, ce sont 4 jeunes garçons âgés de moins de 8 ans ont été retrouvés noyés dans une fosse remplie d'eau de ruissellement au village de Kandiama dans la commune de Sinthiang Koundara.
Il faut rappeler qu'un autre étudiant, la vingtaine a été foudroyé mortellement la nuit du lundi 08 juin au mardi 09 suite à une forte pluie. Ce décès porte le nombre à 5 décès en ce début de l'hivernage dans le département.
Autres articles
-
Bijoux, perruques de luxe et argent liquide : À peine gracié, « Tapha » replonge pour treize appartements cambriolés à Keur Massar
-
Guinée: éboulement meurtrier dans une mine artisanale d'orpaillage dans le nord-est du pays
-
“Les chrétiens ne peuvent pas promouvoir la guerre”: le pape tacle Donald Trump
-
Taïwan tire des missiles en direction de la Chine lors d’un exercice militaire
-
Forum des Territoires de Bruxelles : Le maire Alioune Sarr reçoit le "trophée de la vision politique et du développement urbain."