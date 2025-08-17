‎KOLDA : Les travailleurs de l'hôtel "Hobbe" réclament des arriérés de salaires...

‎Les travailleurs de l'hôtel "Hobbe" de Kolda réclament des arriérés de salaires à la direction de l'établissement. C'est pourquoi, ils ont finalement décidé de suspendre le travail jusqu'au paiement intégral de leur dû.

‎

‎

‎Interpellée sur la question, la direction a tenu à rassurer en estimant qu'elle va éponger son passif à la fin août. Ce que les travailleurs, excédés refusent.

‎À en croire, A D employé de l'hôtel "nous n'avons cessé de rappeler ces retards de salaires à la direction pour éviter les mouvements d'humeur. D'ailleurs, avant d'en arriver là, nous avons saisi l'inspection du travail pour une solution."

"L'hôtel doit à certains d'entre nous 3, 4 voire 6 mois d'arriérés de salaire. C'est pourquoi nous n'avons pas accepté la proposition de la direction qui nous demande d'attendre la fin août pour nous payer..."