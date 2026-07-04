‎KOLDA : Le scanner de l'hôpital régional en panne...

‎Le scanner de l'hôpital régional de Kolda est en panne depuis quelques mois. Et les patients déplorent cette situation qui perdure et crée une psychose pour les urgences comme les fractures graves, les hémorragies internes, les accidents entre autres. Aujourd'hui, les malades se rabattent sur l'hôpital régional de Sédhiou situé à environ 100 Km pour effectuer le scanner avec tous les dangers encourus.

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‎D'après notre source, le scanner aurait une panne dont la réparation coûterait plusieurs millions. D'ailleurs, ce dernier précise que la commande aurait déjà été faite pour y remédier.