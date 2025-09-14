‎KOLDA : Le parti ensemble pour le Sénégal (PEPS) se prépare pour les prochaines joutes électorales


‎KOLDA : Le parti ensemble pour le Sénégal (PEPS) se prépare pour les prochaines joutes électorales
‎‎Le Parti Ensemble pour le Sénégal a organisé une réunion au cours de laquelle, elle a peaufiné ses armes pour les prochaines joutes électorales. Dans cette dynamique, son président Mamadou Salif Sow et les membres du bureau ont échangé aussi sur la situation politique nationale. Dans la foulée, ils ont abordé des stratégies de massification du Peps au niveau national et dans la diaspora pour atteindre le maximum de sympathisants.
‎Prenant la parole tour à tour, les membres du bureau se sont engagés à ne ménager aucun effort pour faire rayonner le parti.
Dimanche 14 Septembre 2025
Madou Diallo



