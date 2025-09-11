‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur...


‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur...
‎L'association pour la promotion du développement économique et territorial (ADET) vient de lancer officiellement sa 3e édition de l'académie des leaders du futur. Ainsi, ce sont plus de 40 jeunes garçons et filles qui sont l'école de la transformation grâce à cette structure. Et le thème choisi cette année est "de l'innovation technologique à l'entrepreneuriat durable, réinventer l'agriculture pour un avenir meilleur", dont le parrain est l'inventeur Sanoussi Diakité. 
 
‎Il s'agira donc pour ADET d'indiquer aux jeunes que malgré leur situation il est possible de réussir. D'ailleurs, Moudjibou Baldé, coordonnateur d'ADET, estime que le statut social ne détermine pas la réussite de l'individu.
‎À ce titre, ces jeunes dont l'âge varie entre 14 et 18 ans sont formés aux enjeux du leadership et de l’innovation agricole durable. Dans la foulée, Sanoussi Diakité inventeur de décortiqueuse de fonio n'a pas manqué d'encourager les jeunes à miser sur l’agriculture comme levier d’insertion et de souveraineté alimentaire.
L'objectif de cette initiative est de faire de nos terroirs un vivier de leaders engagés, capables de transformer leur territoire par l’action et l’innovation.
Jeudi 11 Septembre 2025
Dakaractu



