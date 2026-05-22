‎KOLDA : La population en bouclier suite aux accusations gratuites contre Babacar Sy du centre conseil ado... ‎

C'est une véritable leçon de vie que les populations du Fouladou viennent de donner aux jeunes ayant accusé le coordinateur du centre conseil ado, Babacar Sy, de s'être mêlé à l'élection du conseil consultatif des jeunes. Et cela fait suite à la défaite de certains candidats pour le poste de responsable départemental de cette élection tenue ce mercredi 20 mai. D'ailleurs, M Sy a été décoré à l'ordre national du mérite pour sa loyauté et son sens du devoir pour la république et les koldois. En ce sens, il s'est mis au service des couches vulnérables depuis plus de 15 ans. C'est pourquoi, ces jeunes ont vite vu leur projet voué à l'échec car Mr Sy a reçu une vague de soutien dans les réseaux sociaux.

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Pour rappel, c'est la victoire de la jeune Assy Diamanka, membre des clubs de jeunes filles leaders de Kolda, encadrée par Babacar Sy qui a fait déborder le vase. En ce sens, la coalition après avoir perdu l'élection s'est attaquée frontalement à ce dernier en le rendant responsable. Dans la foulée, la coalition a sorti une note dans laquelle elle s'attaque à Babacar Sy dans les réseaux sociaux. Mais cette sortie s'est accompagnée d'une vague d'indignation populaire rejetant du coup ces accusations qu'elle a jugées fallacieuses.

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‎Pourtant Babacar Sy n'est mêlé ni de près ni de loin à cette élection dont sa vocation est la formation, l'accompagnement, la déconstruction du complexe des jeunes du Fouladou. Ainsi, il a formé plus de 3. 000 filles sur la transformation des produits locaux, la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre, le développement personnel. Dans cette dynamique, on retrouve ces jeunes à travers le pays dans les services de l'État, des ONG entre autres grâce à la rigueur inculquée au sein des clubs. Donc, vouloir lui faire porter son échec relève d'une simple vue de l'esprit...