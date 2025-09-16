‎KOLDA : L'opposition réunie autour du mouvement "Kongol kessol"...

‎L'opposition de Kolda réunie autour du mouvement "kongol kessol" entend faire face au régime en place. Ainsi, une cérémonie de lancement de la plateforme a regroupé plus d'une vingtaine de partis et mouvements politiques de l'opposition locale.

‎Il s'agit d'un cadre de concertation et d'animation de l'opposition à Kolda pour faire face aux abus du pouvoir actuel qui n'arrive pas à honorer les engagements pris, rappelle Daouda Sidibé de la Nouvelle Responsabilité.

‎Dans la foulée, il estime que c'est une manière de mobiliser toutes les énergies pour faire face de façon républicaine, élégante et responsable aux arnaqueurs politique du siècle. À ce titre, il soutient que leur vision demeure un Kolda fort dans un Sénégal en marche.