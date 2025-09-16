‎KOLDA : L'opposition réunie autour du mouvement "Kongol kessol"...

L'opposition de Kolda réunie autour du mouvement "kongol kessol" entend faire face au régime en place. Ainsi, une cérémonie de lancement de la plateforme a regroupé plus d'une vingtaine de partis et mouvements politiques de l'opposition locale.
Il s'agit d'un cadre de concertation et d'animation de l'opposition à Kolda pour faire face aux abus du pouvoir actuel qui n'arrive pas à honorer les engagements pris, rappelle Daouda Sidibé de la Nouvelle Responsabilité.
Dans la foulée, il estime que c'est une manière de mobiliser toutes les énergies pour faire face de façon républicaine, élégante et responsable aux arnaqueurs politique du siècle. À ce titre, il soutient que leur vision demeure un Kolda fort dans un Sénégal en marche.
D'ailleurs, il précise en ces termes : "notre combat ne prendra fin qu'au départ de ces apprentis en mal d'inspiration, incapables de mener le pays à bon port..."
