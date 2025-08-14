‎KOLDA : Khady Baldé, auteure de "BATTANTE, libère toi", présentée comme modèle aux jeunes filles leaders du CCA...


‎KOLDA : Khady Baldé, auteure de "BATTANTE, libère toi", présentée comme modèle aux jeunes filles leaders du CCA...
‎Khady Baldé, une écrivaine originaire du Fouladou vivant en France, a été présentée comme modèle aux jeunes filles leaders membres des clubs du centre conseil ado. 
La rencontre a été un moment d'échanges et de partage entre elle et les filles sur des sujets portant sur la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages et grossesses précoces. Mais aussi, un moment d'assurance et de réconfort en la présentant à ces dernières.
‎À en croire Khady Baldé, "être devant vous a été un rêve devenu réalité pour moi. En tant que fille ou femme, il faut croire en ses possibilités pour réussir dans la vie. Et le titre de mon livre est assez révélateur car il retrace les défis auxquels les femmes sont confrontées dans la vie. En ce sens, on peut citer le leadership, le développement personnel ou la possibilité de choix." 
‎Dans cette dynamique, elle soutient : "je pense qu'il faut même sensibiliser les garçons pour changer une certaine mentalité inhérente dans nos sociétés. Ainsi, je manifeste tout mon soutien aux jeunes filles leaders..."
‎Étant un pur produit du monde rural, notamment Dabo, elle est pour ces jeunes filles, dans une certaine mesure, comme une "réalité" du New Deal. Cette réussite est le fruit de tous les enseignements donnés au sein des clubs de jeunes filles leaders par le centre conseil ado. 
Ainsi, dans son ouvrage, elle étale les tares de la société patriarcale dont la soumission totale de la femme. À ce titre, elle a sensibilisé les jeunes filles leaders pour  qu'elles prennent conscience de leurs possibilités dans tous leurs choix de vie (travail, le mariage, etc...)
Jeudi 14 Août 2025
