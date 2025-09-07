‎Gouvernement Sonko 2 : Kolda zappée de la liste...

‎La région de Kolda a été zappée lors de la constitution du nouveau gouvernement annoncé par le secrétaire général du gouvernement Oumar Samba Ba. Ainsi, membre du premier gouvernement, Mountaga Diao ex Ministre du tourisme est remplacé à ce poste par Amadou Ba dans le gouvernement dit Sonko 2.

‎

Aussi, la question que posent les fouladounabé est la suivante : "qu'a fait Mountaga Diao" ou "de quoi est-il victime?" À noter : depuis Wade et Macky Sall, c'est la première fois que Kolda est zappée d'un gouvernement...