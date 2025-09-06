‎Gamou à Taslima (Sédhiou) : L'appel du khalife général aux jeunes à la non violence et les dérives dans les réseaux sociaux...

‎La 80e édition du gamou de la cité religieuse de taslima a été saisie par le khalife général, El Hadji Makily Gassama pour inviter les jeunes à la non violence. Mieux, il les a appelés à éviter les dérives dans les réseaux sociaux. En ce sens, il n'a pas manqué de les appeler à prendre exemple sur le prophète Mahomed (Psl), modèle pour tout musulman.

Dans la foulée, il les a invités à avoir le culte du travail pour développer le pays car ils sont un pan essentiel dans ce processus.

‎

‎Dans cette dynamique, le Coran a été lu plusieurs fois et la conférence sur la biographie du prophète Mahomed (Psl) a été faite, rappelle El Hadji Khalifa Diaby, porte-parole du khalife général. D'ailleurs, au cours de cette conférence, ce dernier est revenu largement sur le thème du jour notamment les "rôles des jeunes dans la société".

Devant les jeunes, il a abordé ce thème pour qu'ils prennent conscience des enjeux du développement qui reposent sur leurs épaules.

‎

‎Tous ces rappels ont été faits à la cérémonie officielle sous la présence du préfet de Bounkiling.

‎Ainsi, durant la nuit, les fidèles ont entonné des chants religieux jusqu'au matin. À la suite de celà, le khalife général a formulé des prières à l'endroit de la Oumma islamique, le Sénégal et le gouvernement pour une paix durable.