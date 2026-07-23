‎Foulamory (Vélingara) : Un litige foncier vire au drame... ‎

‎Un litige foncier a viré au drame dans le village de Foulamory de la commune de Saré Coly Sallé du département de Vélingara. En fait, il s'agit du cultivateur Mamadou Alioune Baldé qui a reçu un coup de hache au thorax de la part d’Abdoulaye Sabaly suite à une altercation dans un champ. Mamadou Alioune Baldé, cultivateur et père de huit enfants, succombera à ses blessures à l'hôpital régional de Tamba où il avait été évacué.

‎

De l'économie des faits, il ressort que le 13 juillet 2026, Mamadou Alioune Baldé aurait surpris Abdoulaye Sabaly en train de défricher son champ dans l'après-midi. Dans la foulée, une vive altercation aurait alors éclaté entre les deux hommes au cours de laquelle Abdoulaye Sabaly aurait utilisé la hache avec laquelle il coupait des arbustes pour porter un violent coup à la partie gauche du thorax de la victime entraînant une grave blessure.

‎

‎Après son interpellation par la justice, Abdoulaye Sabaly, originaire du même village, marié à trois épouses a été déféré au parquet pour homicide volontaire commis à l'aide d'une hache...