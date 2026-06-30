‎BAC à Kolda : Les 6.296 démarrent l'examen dans de bonnes conditions...

‎Ce mardi 30 juin a démarré l'examen du baccalauréat à Kolda comme partout sur le territoire national. Ainsi, les candidats de la région au total de 6.296 candidats se penchent déjà sur les premières épreuves en fonction de la série du candidat. Et ce matin, ces derniers ont composé en philosophie et en sciences physiques.

Dans cette lancée, nous avons fait un tour au jury 1640 du CEM2 avec un nombre total de 429 candidats dirigé par Ousseynou Mbaye pour tâter le pouls de l'environnement. En ce sens, les séries qui y composent sont S 2 avec 110 candidats, L' 1 203 candidats et L 2 avec 116 candidats.

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‎À en croire Ousseynou Mbaye, "tout se déroule bien, à part quelques absents, les surveillants sont présents. Et je rappelle déjà qu'en L1 et L2 les premières épreuves sont la philosophie et en S 2 les sciences physiques."

‎Aminata Dramé est une candidate en série L'1 qui a donné son opinion sur la philosophie. Dans la foulée, elle soutient "l'examen se déroule bien malgré le stress. Et la première épreuve est la philosophie dont le sujet a porté sur l'existence humaine. D'ailleurs, je trouve que le sujet est un peu difficile. J'ai choisi le commentaire qui est accessible pour moi. Cependant, je reste confiante pour la suite des épreuves..."

‎Parmi les 6.296 candidats, il y a 3.456 du public et 2.840 du privé et les candidats libres. Dans cette dynamique "toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les candidats soient dans de bonnes conditions de passer l'examen" rappelle l'IA Mamadou Diop.

‎Dans cette lancée, la traditionnelle tournée des autorités administratives, académiques et locales a été faite dans les différents centres pour s'enquérir du déroulement de l'examen.